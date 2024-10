Aeroporto di Reggio Calabria, i numeri del 2018: passeggeri in calo

Tempo di bilanci. Iniziato il 2019, l’Aeroporto dello Stretto fa i conti con l’anno appena trascorso, tra sorrisi e amarezze. In attesa del prossimo arrivo di Ryanair, lo scalo reggino archivia un 2018 che nel numero complessivo di passeggeri ha visto un calo.

Sono 358.321 passeggeri transitati dall’Aeroporto dello Stretto nel 2018, un calo del 6,1 % rispetto al 2017. A pareggiare (almeno) i numeri dell’anno precedente non è bastata una chiusura in crescendo, positivo infatti il mese di dicembre con 35.394 passeggeri, +5,7% rispetto a dicembre 2017.

I nuovi voli inseriti per il periodo natalizio da Blu Express (Milano Bergamo, Bologna e Torino) e da Blue Air (Torino) hanno consentito un incremento di passeggeri anche se per tutti i voli il coefficiente di riempimento è stato mediocre.

ATTESA PER IL 2019

Tra collegamenti per raggiungere lo scalo carenti e programmazione volativa incerta, il 2018 non è stato certamente un anno positivo per lo scalo reggino, confermato dai numeri in calo. Grazie al pieno insediamento di Sacal e l’arrivo di Ryanair, la speranza e che il 2019 regali nuovi voli e passeggeri in netto aumento.

fonte: aeroporticalabria.com