Aeroporto di Reggio, i dati del riempimento: Roma al 57%, Milano al 65%

L’aeroporto di Reggio Calabria sembra vivere una delle fasi più intense e delicate degli ultimi anni. Tante le novità sul tavolo: i lavori di ammodernamento dell’aerostazione grazie all’emendamento Cannizzaro, le manifestazioni di interesse della compagnia low-cost, l’impegno del Mit sulle limitazioni e quello di Sacal tra masterplan e gli altri interventi per rilanciare finalmente lo scalo. Infine, l’intermodalità e il coinvolgimento della Sicilia con politiche mirate per aumentare il bacino e l’attrattività dello scalo.

Sono settimane decisive quelle che attendono all’orizzonte l’aeroporto Tito Minniti, come non mai atteso al bivio tra l’atteso rilancio e il procrastinarsi di problemi e difficoltà che rischiano di affossarlo definitivamente. L’impegno messo in campo dai vari soggetti interessati sembra essere diverso e più incisivo rispetto agli ultimi anni.

I dati del riempimento

Intanto, attraverso un’elaborazione dei Dati di Traffico di Aeroporti Calabria sulle principali rotte dagli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, è possibile evidenziare il coefficiente di riempimento (Load Factor – L.F.) relativo al primo semestre (Gennaio – Giugno) dell’anno 2023.

Per i due voli da e per Reggio Calabria, i numeri non sono del tutto soddisfacenti: Milano Linate è al 65%, Roma Fiumicino invece al 57%. Numeri migliori invece quelli registrati dagli aeroporto di Lamezia e Crotone, con una forbice di riempimento che spesso si accosta tra l’80 e il 90%. Di seguito il dettaglio dei dati relativi ai 3 scali calabresi.

Lamezia Terme

Milano Malpensa (EasyJet, Ryanair, Wizz Air) 85%

Milano Bergamo (Ryanair) 88%

Torino (Ryanair e Wizz Air) 90%

Milano Linate (ITA Airways) 70%

Bologna (Ryanair) 91%

Venezia Treviso (Ryanair) 77%

Verona (Ryanair) 88%

Venezia M. Polo (Ryanair) 90%

Roma Fiumicino (ITA Airways) 65%

Pisa (Ryanair) 85%

Genova (Ryanair) 81%

Reggio Calabria

Milano Linate (ITA Airways) 65%

Roma Fiumicino (ITA Airways) 57%

Crotone

Milano Bergamo (Ryanair) 90%

Bologna (Ryanair) 88%

Venezia Treviso (Ryanair) 60%