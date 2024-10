Aeroporto dello Stretto, Meduri: ‘Lavorare ad un collegamento gratuito con la Locride’

Il Presidente della Pro Loco per Martone, aspettando l’arrivo di Ryanair, lancia un’idea per lo sviluppo locale

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni di Francesco Meduri, imprenditore e Presidente della Pro Loco di Martone, sul prossimo arrivo di Ryanair all’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti.

Ad annunciare l’arrivo di Ryanair ha Reggio Calabria è stato Michael O’Leary, CEO della compagnia low cost da oltre 180 milioni di passeggeri l’anno. Previste 8 nuove rotte ancora in via di definizione.

“Una grande opportunità per tutta la provincia reggina con una stima annua di oltre 400 mila nuovi passeggeri, oltre 100mila dal solo Aeroporto di Milano Bergamo. E’ chiaro che tutto questo rappresenta per la fascia jonica un’occasione unica ed imperdibile che va sfruttata programmando e stuzzicando, magari anche con piccoli e mirati incentivi, i nuovi viaggiatori. Il punto di forza di Ryanair è sicuramente rappresentato dalle tariffe low cost e quindi presumibilmente avremo un flusso di turisti che arriverà attratto da prezzi davvero contenuti. La Locride, come tutta la fascia jonica reggina, potrebbe puntare a conquistare questo bacino di nuovi utenti attraverso iniziative mirate”.

Queste le parole di Francesco Meduri, imprenditore e Presidente della Pro Loco di Martone.

Prosegue l’imprenditore:

“La mia idea è che la politica insieme alle associazioni e le attività commerciali, possa lavorare per offrire un servizio ai passeggeri che atterrano a Reggio Calabria, proponendo magari un trasferimento gratuito da/per la Locride, soggetto magari ad un requisito minimo di almeno due notti in strutture convenzionate. Un vero e proprio voucher per muoversi gratuitamente da e per l’Aeroporto Tito Minniti. In questo modo probabilmente si riuscirebbe a veicolare nella fascia jonica reggina un numero maggiore di visitatori nuovi, non solo i classici emigranti che ritornano nel periodo estivo. Ricordiamoci sempre che la locride ha una grande offerta dal punto di vista del territorio, ma anche dell’enogastronomia e della tradizione culturale. Probabilmente il titolo di Capitale della Cultura avrebbe rappresentato insieme ai nuovi voli, un grande spinta turistica, senza precedenti. Credo comunque che sia una il tempo di questa nuova sfida, che non possiamo pensare di vincere con le armi attuali, bisogna cambiare visione e offrire servizi”.

In attesa che si concretizzi l’assegnazione dei voli Ryanair, Meduri promette di lanciare la sua iniziativa con il coinvolgimento di più soggetti possibili.