Reggio, nuove procedure di avvicinamento per l’Aeroporto Tito Minniti

Lo Staff di AeroportiCalabria riporta dal sito ENAV un aggiornamento della nuova procedura RNP (AR) per pista 33 che entrerà in vigore dal 05/09/2024.

Il presente Supplemento è una ristampa del Supplemento 21/24 dovuta ai seguenti cambiamenti:

Cancellazione del limite verticale superiore dalla Holding AMGUT (recepisce il notam B3646/2024)

Inserimento delle distanze nei segmenti: CR807-CR808 e CR816-AMGUT

Limitazioni operative in caso di nube vulcanica

Aeroporto di Reggio Calabria (LICR): attivazione su base sperimentale della procedura di avvicinamento RNP (AR) RWY 33.

1) Al fine di migliorare l’operatività della pista 33 viene istituita, in via sperimentale la nuova procedura RNP (AR) RWY 33.

2) Il presente supplemento AIP contiene le procedure di arrivo strumentale, la procedura strumentale di avvicinamento comprensiva di descrittiva, la carta di dettaglio degli ostacoli da utilizzare esclusivamente per la specifica procedura strumentale di avvicinamento, alcuni dettagli relativi alle Procedure di attesa/discesa/mancato avvicinamento che integrano, per la sola durata del supplemento, quella attualmente in vigore, ed utili alla disciplina e all’utilizzo esclusivamente della procedura strumentale di avvicinamento RNP (AR) RWY 33 (punto 6) ed i dati necessari alla codifica dell’FMS di bordo (punti 4 e 5).

3) Cartografia AIP:

RNP (AR) RWY 33: nuova carta e tabelle descrittive

Obstacles details for RNP (AR) RWY 33: nuova carta

STAR RNP 1 per l’avvicinamento RNP (AR) RWY 33 (ATC discretion): nuova carta e tabelle descrittive.

Al fine di consentire la corretta codifica delle procedure strumentali di volo negli FMS di bordo e fornire alcune informazioni complementari per l’uso delle stesse, vengono fornite le seguenti indicazioni per quanto concerne i nuovi punti significativi implementati (punto 4) e le nuove holding associate (punto 5) alle procedure pubblicate in questo supplemento.

Le informazioni hanno carattere temporaneo, in relazione alla durata del supplemento e sono associate esclusivamente alle procedure strumentali di volo pubblicate nello stesso [STAR RNP 1 per l’avvicinamento RNP (AR) RWY 33 e avvicinamento RNP (AR) RWY 33].

4) Designatori per punti significativi:

5) Procedure di attesa in rotta attestate su punti di riporto:

6) Procedure di attesa/discesa/mancato avvicinamento

Per la sola procedura RNP (AR) APCH RWY 33

La procedura RNP (AR) APCH RWY 33 può essere eseguita alle seguenti condizioni stabilite dal Regolatore Nazionale (ENAC):

per sistemi Baro-VNAV non compensati per le variazioni di temperatura la procedura non è autorizzata, al di sotto dei 15°C o al di sopra dei 35°C;

la procedura potrà essere volata esclusivamente:ù durante le ore diurne; con una visibilità non inferiore a 4000 m; con altezza della base delle nubi superiore a 1000 ft; con una componente di vento nulla proveniente da 060°;

l’operatore aereo sia titolare dell’approvazione specifica relativa alla presente procedura RNP (AR) APCH rilasciata dalla propria autorità aeronautica;

con height loss effettivo, per tutte le condizioni di temperatura, inferiore a 173 ft;

a meno che la guida di volo non sia in grado di mantenere la navigazione laterale quando viene attivata la modalità GO-AROUND, non attivare la modalità GO-AROUND prima del CR808.

Si riportano di seguito le deviazioni dai criteri standard di progettazione:

offset 10° VPA 3,8° a 15°C OCA posizionata nel RF leg, prima del FROP

7) Informazioni aggiuntive – Procedure Contingency per le operazioni di volo in presenza di nube di cenere vulcanica

A. Vulcano ETNA – Limitazioni operative:

STAR AMGUT 1R sospesa in caso di nube nei settori A2 BIS e A3 BIS; STAR BERMI 1R sospesa in caso di nube nei settori A3, A2 BIS, A3 BIS, B1 e B2; STAR FOSQA 1R sospesa in caso di nube nei settori A1 BIS e A2 BIS; RNP (AR) RWY 33 sospesa in caso di nube nei settori A1, A1 BIS, A2 BIS e A3 BIS.

B. Vulcano STROMBOLI – Limitazioni operative:

STAR AMGUT 1R sospesa in caso di nube nel settore SR2; STAR BERMI 1R sospesa in caso di nube nel settore SR2; STAR FOSQA 1R sospesa in caso di nube nei settori SR1 e SR2; RNP (AR) RWY 33 sospesa in caso di nube nei settori SR1 e SR2.

NOTE

Le procedure operative di contingency sopra riportate vengono implementate allo scopo di prevenire gli effetti pregiudizievoli alla sicurezza delle operazioni degli aeromobili da/per l’aeroporto di Reggio Calabria, derivanti dalla presenza delle nubi di cenere vulcanica che fuoriesce dai vulcani Etna e Stromboli in fase eruttiva, nel rispetto dei principi fissati dalle circolari ENAC menzionate nella sezione AD 2 ITEM 23 di riferimento e la cui attivazione, quando applicabile, viene effettuata a mezzo NOTAM. Lo spazio all’interno del quale verranno effettuate le analisi dei fenomeni vulcanici ai fini della fornitura dei Servizi del Traffico Aereo viene descritto in ENR 2.1.2.37 – REGGIO CALABRIA CTR e ENR 2.1.1.4.3 – ROMA CTA.

RNP (AR) RWY 33

RNP (AR) RWY 33 DESCRIPTION TABLES

OBSTACLES DETAILS FOR RNP (AR) RWY 33

STAR RNP1 for approach RNP (AR) RWY 33 (ATC DISCRETION)

STAR RNP1 for approach RNP (AR) RWY 33 (ATC DISCRETION) DESCRIPTION TABLES