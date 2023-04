Affittare casa? Troppi rischi e poco reddito! Ma la soluzione c’è

“Basta non lo affitto più!” quante volte l’abbiamo sentito dire o forse l’abbiamo persino pensato noi stessi? Non c’è da stupirsi se i dati sono questi: il 62% di inquilini paga l’affitto in ritardo; 1 su 2 lascia l’immobile senza averlo pagato; in 10 anni si perdono 8 canoni e si paga mediamente 1800€ in spese legali, negli ultimi 15 anni in Italia il numero di sfratti è aumentato del 35%!

Aumenta sempre più dunque il rischio dell’inquilino che non paga.

Come scegliere l’inquilino che paga?

Sicuramente non con il “fai da te” in quanto il 35% delle buste paga presentate in sede di richiesta di finanziamento è falsa (fonte Federpol). Nonostante le nostre verifiche su 100 contratti stipulati almeno 11 registrano una morosità nel corso dei successivi 3 anni. I motivi della morosità possono essere molti e purtroppo nessuna circostanza è prevedibile a monte. Il modo più efficiente per azzerare il rischio è un contratto di locazione con delle chiare garanzie.

Il gruppo Solo Affitti ha risolto questo problema con le tutele: Affitto Sicuro e Solo Affitti Pay.

Come Funzionano?

Semplice: SoloAffitti tutela il proprietario dagli insoluti a costo zero con Affittosicuro o addirittura con SoloAffitti Pay è lo stesso Gruppo Solo Affitti Spa a diventare l’inquilino finanziario e a pagare il canone di affitto, regolarmente ogni 15 del mese.

In Italia si tratta di un unicum: né banche, ne assicurazioni pagano in prima persona il canone di locazione.

Ora avendo già risolto il problema del mancato pagamento non c’è motivo per non affittare!

Pensaci: quanto ti costa l’immobile sfitto nei decenni?

Finalmente anche a Reggio Calabria si può affittare in sicurezza

Grazie all’iniziativa di quattro imprenditori, Salvo Sgroj, Roberto Squillace, Diego Plutino e Daniela Papalia con oltre 15 anni di esperienza nel settore immobiliare aprono due uffici.

