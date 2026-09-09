Champions League: un’altra giornata indimenticabile per il reggino Costantino Favasuli

La carriera di Costantino Favasuli continua a crescere a grandi passi. Il giovane calciatore reggino, classe 2004, ha vissuto questa sera uno dei momenti più importanti del suo percorso: l’esordio in Champions League con la maglia del Napoli. L’esterno destro è entrato in campo al minuto 58 della sfida contro l’Arsenal, prendendo il posto di Matteo Politano e assaporando per la prima volta il palcoscenico europeo più prestigioso. Un traguardo arrivato dopo una continua ascesa. Favasuli, dopo l’esperienza positiva con la Ternana, si è imposto anche in Serie B con il Catanzaro, protagonista di un’annata di alto livello culminata con il raggiungimento della finale play off per la promozione in Serie A.

Prestazioni che non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma alla fine è stato il Napoli di Massimiliano Allegri a puntare su di lui, assicurandosi uno dei giovani esterni più interessanti del panorama italiano. La crescita costante lo ha portato anche a vestire la maglia della Nazionale Italiana, ulteriore conferma del percorso intrapreso dal calciatore reggino.

Adesso anche la Champions League entra nella sua storia personale. Un’altra tappa di una carriera che continua a regalargli soddisfazioni e che viene seguita con grande attenzione e affetto dalla suo paese d’origine Africo e dall’intera città di Reggio Calabria, che vede in Favasuli un esempio di talento e determinazione. Per la cronaca, purtroppo, il Napoli ha perso in casa contro l’Arsenal per 0-1.