Nissa, Giovannone: ‘Stiamo spendendo una barca di soldi. A noi degli altri interessa poco’

Interessante intervista quella realizzata da pascaldesiato.com al presidente e patron della Nissa Giovannone. Di seguito alcuni passaggi: “E’ stata una vittoria meravigliosa. È lo squadrone che volevamo. Io non sento la pressione perché ho fatto il massimo che potevo fare. I calciatori della Nissa sono chiamati a dare tutto quello che hanno dentro ogni secondo che sono in campo. Alle tifose e ai tifosi della Nissa chiedo di darci il massimo supporto durante tutto questo bellissimo campionato. La nostra avversaria più difficile? La Nissa! Intendo dire che i nostri calciatori non devono mai sottovalutare nessuna squadra avversaria, lo scorso campionato lo abbiamo perso lasciando punti a squadre che poi sono retrocesse! Ogni partita la dobbiamo giocare come se fosse una finale. La voglia di arrivare nel professionismo è fortissima. Stiamo spendendo una barca di soldi per andare in Serie C.

A noi degli altri e di ciò che fanno interessa poco, a noi interessa cercare di vincere ogni partita perché siamo obbligati: non stiamo facendo un campionato a cercare di salvarci, è un campionato dove vogliamo cercare di arrivare al massimo obiettivo con il rispetto per tutte le altre squadre. Gli interventi che io ho fatto post sconfitta in Coppa Italia li ho fatti per stimolare la squadra, e la squadra ha capito, siamo convinti delle nostre potenzialità. Sono orgoglioso di questa squadra e non voglio perdermene un minuto né in casa né fuori”.