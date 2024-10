L’agente Bastianelli spiega la situazione tra la Reggina e Falcinelli

Quello di Diego Falcinelli, è stato tra i primi nomi a venire fuori ed accostati alla Reggina. Intervenuto su Reggina Tv, ha fatto il punto della situazione l’agente del calciatore Patrick Bastianelli: “Diego è stato fermato da una distorsione alla caviglia, ne avrà per circa quindici giorni. Farà di tutto per rientrare e consentire attraverso il suo contributo l’accesso ai play off del Perugia, visto che con la società umbra è stato rinnovato il prestito fino alla fine di questa stagione.

Leggi anche

Poi si parlerà con il Bologna, proprietario del cartellino per capire quello che si dovrà fare, ma con la Reggina non c’è alcuna trattativa. E’ la classica fase in cui si chiedono informazioni, ma proprio in virtù di una stagione ancora in pieno svolgimento, direi che è prematuro parlarne, lui è concentrato solo sul Perugia.

Detto questo la Reggina è una società ambiziosa, ha un progetto serio ed un grande feeling con il proprio allenatore. Toscano è l’uomo giusto al posto giusto”.