Reggina: aggiornamento sulla questione portieri. Arriva il primo si?

Rispetto a quanto scritto questa mattina, c’è un aggiornamento sulla questione portieri che potrebbe coinvolgere anche Guarna. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com la Reggina avrebbe ottenuto il si per il prestito di Carnesecchi, ma non molla la pista Viviano:

“La Reggina non si ferma. Dopo Menez, ha preso il centrocampista Crisetig, ha in pugno l’attaccante Charpentier (via Genoa) e ora deve scegliere il nuovo portiere. Vi confermiamo i contatti con Emiliano Viviano all’interno di un quiz che la Reggina vuole risolvere a stretto giro di posta.

Intanto c’è il sì dell’Atalanta per il prestito di Marco Carnesecchi, uno dei più promettenti talenti in circolazione, vent’anni domani e protagonista con il Trapani. Su Viviano possiamo dire che, se arrivasse lui sarebbe inevitabile l’addio di Guarna. Gli scenari potrebbero cambiare in caso di arrivo del portiere di proprietà bergamasca, che sarebbe Under e non Over.

E soprattutto l’Atalanta ha completamente aperto alla Reggina per il prestito di Carnesecchi, aspettando le decisioni della Reggina che coinvolgono anche Viviano“.