Calciomercato: Ag. Gobetti: ‘Per Felipe Reggio piazza gradita’

Tra gli obiettivi della Reggina, anche se in leggero ribasso in questi ultimi giorni, il difensore brasiliano Felipe, oggi in forza ala Spal, squadra matematicamente retrocessa in serie B. Ne hanno parlato con l’agente e moglie del calciatore Caterina Gobetti a Buongiorno Reggina:

Leggi anche

“Il futuro di Felipe è un progetto a lungo termine. Sta molto bene fisicamente e conta di giocare ad alti livelli ancora per diversi anni. Poi intende fare l’allenatore. E’ un giocatore di grande esperienza e credo possa tornare utile anche ad una squadra ambiziosa di serie B. Non conosco bene la città di Reggio Calabria e spero di conoscerla presto. Sicuramente la Reggina ha un blasone importante, quindi lo vedrei bene in una piazza come quella di Reggio.

Intanto attendiamo la fine del campionato e poi si vedrà. Intanto la Spal è matematicamente retrocessa, poi cercheremo di capirne gli sviluppi”.