Reggina: Reginaldo bloccato in Brasile

Ci saranno tutti a disposizione del tecnico Mimmo Toscano, tranne Reginaldo. Le motivazioni sono riconducibili alle restrizioni in Brasile dovute alla pandemia da quelle parti in pieno sviluppo. Al giocatore non è stato consentito di imbarcarsi per raggiungere l’Italia. Si attendono sviluppi. Lo hanno dichiarato a Buongiorno Reggina, tv ufficiale della società amaranto.