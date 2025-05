Agenda Sud, Mancuso: ‘Dal ministro Valditara attenzione concreta alla Calabria e alla scuola’

Il Presidente del Consiglio regionale ha accolto e ringraziato il ministro. 35 milioni in Calabria per scuola, tecnologie e contrasto alla dispersione scolastica

“Abbiamo ringraziato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che abbiamo avuto il piacere di accogliere in Consiglio regionale, assieme ai consiglieri della Lega e all’assessore regionale alla Cultura Caterina Capponi, per la continua attenzione che dedica alla Calabria e, in particolare, per i significativi investimenti relativi alla seconda parte dell’Agenda Sud che interessano scuole, tecnologie e ristrutturazioni”.

È quanto afferma il presidente Filippo Mancuso.

Focus su investimenti contro la dispersione scolastica

“Oltre allo stanziamento di 325 milioni di euro di Agenda Sud, il progetto che il ministro ha presentato proprio in Calabria, allo stanziamento di 325 milioni di euro si aggiungono 35 milioni solo per la nostra regione, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e colmare le disparità territoriali nel Mezzogiorno in termini di apprendimento con altre aree d’Italia.

Un sostegno concreto per infrastrutture e cittadinanza attiva

Si tratta di somme importanti ed utili non soltanto per la rete infrastrutturale scolastica, ma anche per potenziare l’azione volta ad aiutare le giovani generazioni a esercitare i doveri della cittadinanza con consapevolezza e senso critico.