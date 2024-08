Un pulmino per Borgo Croce: siamo a metà percorso, ma serve ancora l'aiuto di tutti

È passato poco più di un giorno dal lancio della campagna di crowdfunding per l’acquisto di un nuovo pulmino per l’associazione Borgo Croce, e oggi siamo qui per darvi un importante aggiornamento. Grazie alla generosità di tante persone che hanno deciso di fare la differenza, siamo riusciti a raccogliere finora 3.945 euro attraverso 85 donazioni. Un risultato importante, ma che ha ancora bisogno del sostegno di tutti.

Il nuovo mezzo, un Fiat Iveco minibus da 20 posti, è stato scelto dall’associazione Borgo Croce per continuare il servizio di trasporto che tanto ha significato per il borgo e i suoi visitatori. Il costo totale per questo minibus usato è di 7.000 euro, quindi siamo già oltre la metà del percorso, ma serve ancora il contributo di ciascuno per raggiungere l’obiettivo finale.

Come puoi aiutare? È semplicissimo! Basta fare una donazione sulla piattaforma di crowdfunding (CLICCA QUI). Ogni euro donato rappresenta un gesto d’amore, un “ci sono anch’io” per Borgo Croce e per quei giovani che, con coraggio e passione, credono in un futuro migliore per la loro comunità.

Anche altri membri della comunità si sono fatti avanti per offrire il loro sostegno. Giuseppe Barillà, imprenditore reggino, dopo aver donato ha affermato:

“Una volta acquistato il pulmino, se dovesse necessitare di un controllo meccanico teneteci in considerazione come F.lli Barillá”.

Un gesto concreto che dimostra quanto l’intera comunità stia facendo quadrato attorno a questa iniziativa.

Valentina Mallamaci, di Mallamaci Grandi Impianti, ha espresso con parole toccanti l’importanza di partecipare a questa campagna:

“Fare questa donazione non vuol dire solo contribuire all’acquisto del nuovo pulmino, ma dimostrare anche che la nostra comunità vuole emanciparsi da quella mentalità ristretta che conduce ad atti criminali meschini. Abbiamo bisogno che ognuno di noi si esponga concretamente per mettere al centro la legalità e il rispetto per il bene comune… Borgo Croce oggi, così come ogni angolo della nostra città, è di tutti. È doveroso fare del nostro meglio!”.

Mancano ancora poco più di 3.000 euo per raggiungere la somma necessaria. Sappiamo che insieme possiamo farcela. Ogni contributo, grande o piccolo, è un passo verso un futuro che continua a credere nella bellezza della nostra terra e nel potere della solidarietà.

Siamo certi che presto riusciremo a riportare un nuovo pulmino a Borgo Croce. Doniamo, condividiamo, parliamo di questa campagna. Insieme, possiamo fare la differenza.

Infine, un ringraziamento, a tutti coloro i quali hanno già effettuato una donazione:

Benilde Galluccio, Vincenzo Sepe, Demetrio Zema, Natale Romeo, Antonino Cuzzucoli, Alessia Genua, Elisa Sacchetto, Bruno Pansera, Valentina Mallamaci, Vittoria Barbalace, Alessandro Taverriti, Giovanni Cilione, Giuseppe Bombino, Frank Licari, Giuseppe Camera, Giuseppe Barillà, Giulio Carpentieri, Group Srl spartivento, Tommaso Marzullo, Fabio Vincenzo Gaglioti, Sebastiano Cristiano, Giovanna Rito, Antonello Catanese, Filippo Arecchi, Dilancar Dilancar low cost stl, Federico Milia, Piera Angileri, Francesca Fortugno, Angela Morena, Pasquale Pellicanò,

Antonella Macheda, Giuseppe Andrea Maiolo, Maria Simona Vigile, Claudia Pratticò, Carmelo Denisi, Giovanni Trapani, Santo Postorino, O2HP Srl, Francesco Gurrì, Caterina Casile, Vincenzo Barreca, Francesco Milasi, Claudio Aloisio, Francesco Arcudi, Giulia Febert, Tiziana Pungi, Federico Foti, Immacolata Cianci ed anche a tutti coloro che hanno preferito rimanere anonimi. Grazie di cuore.

Dona anche tu, (CLICCA QUI).