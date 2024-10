Botte e minacce di morte al centro vaccini di Pellaro: la denuncia di Giannetta

Un medico ha riportato dieci giorni di prognosi per le lesioni e i traumi subiti

“Aggrediti a calci e minacciati di morte medici dell’hub vaccinale di Pellaro – lo denuncia il consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) che dichiara: La violenza non è più un caso isolato, le aggressioni agli operatori sanitari in prima linea sono diventate sempre più frequenti e sempre più preoccupanti. Questa mattina presso l’hub vaccinale di Pellaro – racconta il consigliere – un uomo di grossa stazza, che si reggeva con un bastone treppiedi, è stato invitato ad accomodarsi nell’apposita area, in attesa che alla moglie venisse somministrato il vaccino.

All’invito, espresso con tutto il garbo e la gentilezza del caso, l’uomo ha reagito con pesanti minacce alla responsabile dell’hub vaccinale e inveendo contro i medici e i volontari presenti per poi prendere a calci alle spalle e spintonare violentemente con il treppiedi di metallo un medico, che ha riportato dieci giorni di prognosi per le lesioni e i traumi subiti. L’episodio – continua il consigliere – è stato prontamente denunciato alle forze dell’ordine, che sono riuscite a sedare animi pericolosamente incandescenti.

Sono situazioni inaccettabili – dichiara ancora Giannetta – è stata, ancora una volta, messa a repentaglio la sicurezza del personale sanitario, su cui sempre più spesso si sfoga un’aggressività latente pericolosa. Il personale sanitario è esposto in prima linea a questi episodi di violenza e – conclude Giannetta – va tutelato senza se e senza ma”.