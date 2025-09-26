Sindaco di Cittanova aggredisce il coordinatore di Alternativa popolare, Cento: ‘Non è la prima volta’ – VIDEO

"Mi ha picchiato e mi ha insultato ripetutamente, ma io non mi arrendo. Queste cose vanno raccontate" le parole di Nino Cento

Nino Cento, Coordinatore Cittadino di Alternativa Popolare a Cittanova, ha denunciato un’aggressione da parte del Sindaco Domenico Antico, avvenuta durante un sopralluogo.

In un post su Facebook, Cento ha condiviso un video di quanto avvenuto nella giornata di ieri e accusato il primo cittadino di averlo aggredito, definendo l’episodio un atto di violenza ingiustificata.

Nel corso di una diretta, Cento ha poi rincarato la dose, criticando duramente Antico e parlando di un comportamento violento e intimidatorio:

“Avete visto oggi l’aggressione che ho subito. Solo certe persone possono comportarsi in questo modo. Io ero andato semplicemente a verificare se tutto fosse in ordine e il sindaco ha reagito in maniera violenta. È la seconda volta che accade, e questa volta non voglio più tacere. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni si comporti così. Non è la prima volta che mi ha aggredito, l’altro giorno voleva picchiarmi all’interno del Consiglio Comunale. È un comportamento che non posso tollerare”.

Cento ha continuato a esprimere la sua frustrazione, aggiungendo:

“Non mi ha dato un pugno per caso. Mi ha colpito mentre ero dentro la macchina, cercando di prendere il mio telefono. Non si può permettere che un sindaco si comporti in questo modo, nel bel mezzo di un sopralluogo. Questo non è solo un episodio isolato, è un modo di agire che è diventato sistematico. E lo dico con forza: non sono io il provocatore, lui ha iniziato tutto”.

Cento ha poi fatto riferimento a una denuncia passata, ripetendo che non è la prima volta che Antico ha agito in modo violento:

“Ho già denunciato un episodio simile, e oggi mi ritrovo ancora a fare i conti con la sua violenza. La verità è che non posso più restare in silenzio. Quello che sta accadendo in questa città non può essere ignorato, e io continuerò a denunciare ogni comportamento scorretto.