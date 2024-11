Ai nastri di partenza la Notte bianca dello sport

di Nicolino D’Ascoli – La notte bianca sportiva, o meglio la maratona “Sport è Legalità”, comincerà domani venerdì 25 Settembre, con il primo appuntamento alle ore 15.00 presso lo Stadio “Oreste Granillo” per assistere ad un torneo di calcio a 9 fra gli studenti di molte scuole reggine che hanno aderito all’iniziativa.

Sarà una ventiquattro ore ricca di eventi ed incontri dove interverranno anche sportivi di rango nazionale fra i quali Alessandro Birindelli, l’amatissimo ex giocatore amaranto Nicola Amoruso ed il campione del mondo, anche lui indimenticata bandiera reggina, Simone Perrotta. Saranno inoltre coinvolti volontari, enti sportivi ed associazioni di categoria.

Al seguito della manifestazione culturale/sportiva sarà presente Radio Studio 54 Network con varie dirette, interviste ai protagonisti e tanta musica. E’ opportuno precisare che in totale saranno 29 gli eventi organizzati in 24 punti diversi dislocati in tutta la città. 18 differenti discipline la faranno da protagonista (discipline suddivise tra sport tecnici ed abilità mentali), oltre 36 ore di sport e ben 30 società sportive presenti e partecipanti.

Dopo il forum pomeridiano (location palazzo San Giorgio) di venerdì 25, che riguarderà il ruolo dello sport e della legalità nella nostra città, si scenderà in campo.

Alle ore 20.00 avrà inizio la notte bianca dello sport presso il “Granillo” con un triangolare intitolato “Sport è Legalità” che vedrà sfidarsi gli amministratori di Reggio Calabria, l’Associazione Italiana Calciatori e la rappresentativa dello sport di base della città.