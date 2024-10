AIC, Umberto Calcagno: ‘ I calciatori vogliono giocare’

Ai microfoni di TMW, ha parlato l’avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori: “Stiamo studiando tutte le norme, facendo tutti i passaggi per poter tornare in campo, se ci sarà anche una minima possibilità, la volontà dei calciatori è chiara e lo dico espressamente. Vogliamo giocare. Certo, la salute e la sicurezza di tutti, nessuno escluso, al primo posto ed è quasi ridondante sottolinearlo. E’ ovvio, scontato, ed è la base di qualsiasi ragionamento.

Leggi anche

La riunione con la Lega è slittata ma ci siamo riuniti con tutte le nostre componenti, coi rappresentanti di A, B, C. Non solo. Siamo ai tavoli con la FIFA tramite FIFPRO, lavoriamo tutti insieme per farcela, per trovare una soluzione, anche sforando il calendario della stagione in corso.

Se l’unico problema sarà arrivare in là con la stagione, lo risolveremo. Troveremo il modo, siamo uomini di sport, di campo, non vediamo l’ora di giocare e più di altri pensiamo a quello come obiettivo.

Voglio sgombrare il campo da equivoci. La volontà dei calciatori, se ce ne sarà la possibilità, è quella di terminare la stagione”.