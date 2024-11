Airsud annuncia il collegamento aereo Reggio Calabria-Stoccarda

Una nuova rotta per festeggiare i 1000 like sulla pagina facebook. Airsud, in collaborazione con la compagnia Denim Air, annuncia la nuova rotta che collegherà Reggio Calabria e Stoccarda. Si tratta dell’unico collegamento internazionale attualmente disponibile dall’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” e si aggiunge alle tratte già attive sul sito airsud.com tra Bergamo, Torino e Reggio Calabria. I particolari di questo nuovo servizio verranno esposti dettagliatamente nei prossimi giorni. “La tratta Reggio – Stoccarda è un’ottima notizia – ha commentato il responsabile commerciale di Denim Air Massimiliano Corradino – per una grande fetta del bacino d’utenza del mezzogiorno d’Italia perché, tra l’altro, potrà favorire i tanti imprenditori meridionali con interessi in Germania. Il nostro è un progetto ambizioso che mira a potenziare l’offerta di voli da e per lo scalo reggino tenendo conto delle richieste che provengono dai viaggiatori, specialmente dalle comunità calabresi presenti in Germania. Abbiamo già messo in campo intese e partnership con aziende d’eccellenza come Aviapartner e, passo dopo passo, puntiamo a far crescere i nostri servizi curando tutti i particolari. Per favorire lo sviluppo turistico della città di Reggio Calabria e Messina – ha concluso Corradino – nei prossimi giorni ci sarà un incontro con le istituzioni delle due città”.

Per festeggiare la nuova rotta Reggio Calabria – Stoccarda e i 1000 “like” sulla pagina facebook di Airsud, fino alla mezzanotte di domenica 22 novembre sarà possibile acquistare i biglietti con lo sconto del 10% su tutte le tratte disponibili sul sito www.airsud.com. In fase di prenotazione basterà inserire il codice “1000” ed il pin “amici”.