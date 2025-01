Reggio, l’Aistom Calabria traccia un bilancio del 2024

Cresce il supporto Aistom in Calabria: ambulatorio a Reggio, 728 accessi annui, visite e consulenze per pazienti da tutta la provincia

L’Aistom (Associazione Italiana Stomizzati) Calabria traccia un resoconto delle attività dell’associazione, svolte nel corso dell’anno 2024, presso l’ambulatorio Aistom di Reggio Calabria, ubicato nella sede Asp (Polo sud), di via Padova. A darne notizia è il responsabile regionale della Calabria, dr. Enzo Repaci, che ha riportato una sintesi delle visite e degli accessi registrati nell’ambulatorio reggino. L’attività ambulatoriale è gestita dalle volontarie Angelina De Stefano, Francesca Cilione e Annunziatina Bruno, coadiuvati dall’infermiere enterostomista Salvatore Castiglione, garantendo un servizio di assistenza gratuita a tutti i pazienti stomizzati provenienti dall’intera provincia reggina.

L’ambulatorio è ubicato al piano terra della struttura sanitaria pubblica che fa capo all’Asp n. 10 della città di Reggio Calabria ed è gestito dalla signora Angela De Stefano (nella foto), stomizzata da più di cinque anni. Angela, fortemente motivata, ha creduto fermamente che questo ambulatorio potesse nascere. È situato nell’area sud della città di Reggio Calab

ia, negli stessi locali dove si trova l’ufficio prescrizioni, seguito dalla signora Giovanna Fascì.

“Un altro importante tassello è stato aggiunto all’obiettivo della territorializzazione della regione Calabria, voluto dai vertici dell’Aistom”, ha fatto sapere il dr. Repaci, sottolineando come un altro importante servizio gratuito sia stato creato per dare aiuto ai portatori di stomia.

Due ambulatori a supporto dei pazienti stomizzati

Questo nuovo ambulatorio sarà di supporto all’altro ambulatorio già presente nella città di Reggio Calabria, ubicato in via Filippini presso la struttura dell’Asp. In quest’ultimo, il martedì mattina, dalle ore 10.00 alle 12.00, è presente la signora Teresa Spanò, infermiera enterostomista che, da molti anni, opera per l’associazione e per i portatori di stomia.

Nel corso del 2024, i dati registrati indicano: