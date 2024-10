Villa, Aistom festeggia 51 anni di storia con una giornata medico-informativa

Anche in Calabria, l’Aistom festeggerà il 51° compleanno dalla sua nascita, organizzando una giornata medico-informativa. La giornata dello stomizzato, che ogni anno viene organizzata in tutta Italia, avrà anche per il gruppo calabrese un giorno dedicato.

Giornata dello stomizzato in Calabria: l’evento

Giovedì 31 Ottobre 2024, dalle 09:00 alle 12:00, presso l’androne di ingresso della casa di cura Caminiti, di Villa San Giovanni, sarà organizzata una giornata medico-informativa in collaborazione con i medici chirurghi e tutto lo staff medico, della casa di cura villese guidata dal dottore Roberto Caminiti.

Il contributo del direttivo Aistom e dell’equipe medica

Presso l’atrio di ingresso ai reparti, il gruppo del direttivo Aistom composto da Angelina De Stefano, referente e consigliera nazionale, Francesca Cilione e Annunziatina Bruno, volontarie, assieme all’equipe medica della casa di cura, accoglierà i numerosi pazienti che visiteranno lo stand informativo per chiedere pareri medici.