Akragas: salutano altri tre calciatori. Intanto un ex Reggina va in Eccellenza

Stagione assai tormentata per l’Akragas ormai destinato alla retrocessione e con l’unico obiettivo rimasto che è quello di riuscire ad arrivare fino alla fine del campionato per evitare il ritiro e quindi la perdita del titolo. Fermo restando che in caso di iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza, andranno comunque sanate tutte le pendenze.

Nel frattempo prosegue la smobilitazione per quello che riguarda i calciatori in organico. Secondo quanto riferito da agrigentosport.com sarebbero altri tre i giocatori con le valige in mano e cioè Lo Faso, Salvia e Christopoulos, che non si stanno allenando. Per il momento nessuna comunicazione ufficiale. Intanto Desiderio Garufo, ex Reggina, che aveva firmato un biennale con la società, è andato via con un pò di polemiche e si è accasato al San Vito Lo Capo, squadra del Girone A di Eccellenza.