Al Castello Aragonese “Excalibur Fest – Arte Musica & Vita

Il prossimo week end, dal 13 al 15 aprile… non prendete impegni. #ExcaliburFest, l’evento che vi vede diventare cavalieri ed entrare nella leggenda… vi aspetta!

Ecco il programma:



Tutti i giorni dal 13 al 15 aprile

Ore 09:00 – Apertura evento e accoglienza

Ore 09:00 >> 13:00 (ogni ora circa) – IMMERSIONE NELLA LEGGENDA [Associazione Role&Roll]

I visitatori verranno accolti da Mordred (il figlio di Artù e Morgana) che racconterà loro il proprio punto di vista sulla saga arturiana, accompagnandoli per il castello ad incontrare gli altri personaggi, tra cui Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, Morgana, la Dama del Lago e Merlino, che racconteranno a loro volta le loro versioni della leggenda. Durante il tragitto, gli avventurieri potranno ammirare riproduzioni di opere artistiche raffiguranti il ciclo bretone, con tanto di esplicazione dei significati intrinsechi delle opere, delle differenze artistiche e di stile. Infine Semola, il giovane Artù della Disney, aiuterà gli impavidi avventurieri durante la prova ardua dell’Estrazione della Spada nella Roccia.

Attività permanenti:

TIRO CON L’ARCO [A.C . Cuore di Drago]

Ogni avventuriero, grande o piccolo che sia, potrà cimentarsi in una serie di tiri con l’arco. Ad ogni avventuriero che dimostrerà abilità nel tiro con l’arco verrà data una medaglia; ad ogni avventuriero che si distinguerà da tutti gli altri per l’immensa bravura verrà invece consegnata una pergamena da dare a Merlino, il quale gli farà dono di un premio e lo proclamerà Protettore di Camelot. Ma badate: ad ogni avventuriero che non si impegnerà verrà invece data una moneta dannata!

“IL MALEFICIO DI MORGANA” – Fuga dal Dungeon [A.C. Cuore di Drago]

Morgana ha gettato un maleficio sul Castello: starà ai più coraggiosi addentrarsi nel dungeon e liberare il Castello dalla nefasta magia della strega!

LEZIONI DI SPADA [A.C. Cuore di Drago]

Dopo aver appreso le basi dell’arte della spada dal Maestro di Corte, ad ogni recluta che si distinguerà dagli altri per abilità nel combattimento verrà consegnata una pergamena da consegnare direttamente a Re Artù, che gli concederà così l’immenso onore di diventare Cavaliere della Tavola Rotonda!

COTTA DI MAGLIA E USBERGO [Comites Normannorum]

Gli avventurieri apprenderanno tramite un workshop illustrativo le tecniche che portano alla creazione delle cotte di maglia e degli usberghi, accompagnati da un’esposizione di armi medievali tipiche delle ricostruzioni storiche relative al ciclo bretone tra cui una catapulta funzionante.

COMBATTIMENTI DI SPADA [A.C. Lux Gladio & Àntica]

Gli avventurieri potranno presenziare le migliori performance di spadaccini

professionisti accompagnati da musica di sottofondo e altri effetti speciali.

GIOCHI DI RUOLO [I Cavalieri di Enotria][A.C . Cuore di Drago]

Gli avventurieri potranno sedersi ai tavoli di gioco e scoprire cosa significa giocare di ruolo con Dungeons&Dragons, Pathfinder, ecc.

GIOCHI DA TAVOLO [Gamesoverboard][A.C . Cuore di Drago]

Gli avventurieri potranno sedersi ai tavoli di gioco giocare a diversi giochi da tavolo tra cui Vudù, Sì Oscuro Signore, ecc.



Ore 20:00 – Chiusura



EVENTI

Sabato 14 aprile

Ore 17.00 – PRESENTAZIONE LIBRO: MANUALE “PER UNA DIDATTICA ALL’INSEGNA DEL COOPERATIVE LEARNING” di Angela Mordà, Punti – appunti – spunti – tecniche – percorsi – suggerimenti per l’unitarietà del sapere con l’arte al suo timone.

Domenica 15 aprile

Ore 17.00 ALLA RICERCA DEL SACRO GRAAL – Caccia al tesoro a tema [Associazione Role&Roll]

Gli avventurieri dovranno partire per cercare il Sacro Graal, risolvendo enigmi e immortalando i momenti salienti della leggenda bretone: solo il primo a trovare il Graal riceverà il meritato premio!

Ore 18.30 – ÀNTICA LIVE STORY: I PERSONAGGI DIVENTANO REALTÀ – Un antico Cavaliere della Luce reincarnato in un giovane ragazzo. Un vecchio maestro da ritrovare. Una terra fantastica tutta da esplorare…