Al Castello Aragonese la prima edizione della “Fantastica fiera del gioco e del fumetto”

L’incantevole Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà la prima edizione di “Fantastica fiera del gioco e del fumetto” .

L’evento, all’interno di questa storica cornice ideale, è promosso, grazie al patrocinio di Palazzo San Giorgio e della sua Amministrazione, dall’ Associazione culturale Voyager con i collaboratori Roberto Palaia, Francesco Guida, Patrizia Cristiano, Caterina Madaffari, Tiziana Spinola, Federico Pugliese e Marco Ielo.

Nei giorni 8-9-10 dicembre 2016, i locali dell’antica struttura, insieme all’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Galileo-Pascoli”, saranno teatro di un susseguirsi di eventi ludici e culturali, che con l’alternarsi di mostre, proiezioni, tornei, conferenze e performance, renderanno pieno e interessante il programma della manifestazione, arricchito ancor di più dalla presenza di ospiti nazionali e internazionali.

Importante la partecipazione di David Lloyd, imponente nome del panorama fumettistico mondiale, co-creatore e disegnatore di “V for Vendetta”, albo storico da cui è stato tratto l’omonimo film, che con i suoi profondi contenuti politici e sociali e il forte impatto visivo, ha influenzato generazioni di autori e l’immaginario collettivo generale, diventando un simbolo di lotta.

Altri due ospiti d’eccezione Lelio Bonaccorso, già noto per “Peppino Impastato, giullare contro la mafia”, che presenterà il suo ultimo lavoro The Passenger (Tunuè) e Vincenzo Filosa con l’autobiografico “Viaggio a Tokyo” (Canicola) e una sua personale mostra.

Dalla vicina Catania, saranno presenti i ragazzi dell’AC Press Diego Fichera e Giusy Nicosia, reduci da un grosso successo nell’ultima edizione di Lucca Comics.

Grosso spazio agli autori e artisti locali: Carlo Lauro e Roberto Megna “Dick and Cok”, collaboratori della manifestazione e creatori del bellissimo manifesto; Federica Oliva con “Piemme Interior Design” per la stampa della grafica; Patrizio Politi “Gra’phen studio” che ha omaggiato la fiera con un video promozionale di animazione, i disegnatori Umberto Giampà; Vincenzo Giordano; Maria Novella Sinicropi “Bluemind”; Vincenzo Zerov Salvo; Cecilia Latella; Armando Valvo; Federico Pugliese e Gaspare Orrico.

Livio Tallini, impaginatore di Flashbook Edizioni illustrerà e spiegherà la creazione di un manga, tipico fumetto nipponico, passo dopo passo.

Inoltre, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Galileo- Pascoli”, sarà possibile visionare, nell’aula magna della scuola, il documentario “Animeland – Racconto tra manga, anime e cosplay”, opera prima del regista Francesco Chiatante che sarà presente alla proiezione.

Numerosi gli ospiti degli incontri organizzati: Luca Scornaienchi, Francesco Graziadio, Thomas Cardinali, Paolo La Marca e Giampiero Bronzetti.

Di forte impatto e interesse la mostra, concessa dal Museo del fumetto di Cosenza,”Alice nel paese delle meraviglie” dell’illustratrice napoletana Martina Peluso.

La struttura del Castello Aragonese della città, ha reso possibile la realizzazione, all’interno di un’intera torre, di uno spazio dedicato al divertimento con i Cyberludus per i video games, l’Associazione Cavalieri di Enotria e Role e Roll per i giochi da tavolo, mentre sarà possibile assistere e partecipare ad esibizioni di soft air con Sturmtruppen Softair Club, laser game con Splatter Zone, rooMEscape , tiro con l’arco, battaglie medioevali, percorso stile spartan race CrossFit The Path, spade larp, con tornei locali e nazionali.

Immancabili i cosplay, che porteranno una nota di colore e caotico divertimento sfidandosi amichevolmente fra il pubblico e sul palco.

Le tre giornate, dedicate all’evento (dalle 10 di mattina fino alle 21 di sera), si arricchiranno della presenza della Multiofficina e degli Smack, ospiti di apprezzabile livello, con la particolare partecipazione di Marco Ielo, Emanuele Brigandì, Maria Francesca Focarelli, Roberta Albano e Diana Tamiyo .

Per chiudere in bellezza lo youtuber Marco Merrino, adorato dal popolo del web, che si esibirà prima da solo e poi con il suo gruppo musicale i Maghi Merrino.

“Fantastica”, dunque, si preannuncia come un grande evento – condiviso e patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dal suo Primo Cittadino, Avv. Giuseppe Falcomatà – al quale tutti gli appassionati e i visitatori potranno godere gratuitamente, con ingresso libero negli spazi dedicati alla fiera.

Per seguire tutte le notizie riguardanti l’evento ed avere maggiori informazioni, bisogna non perdere di vista la pagina facebook ufficiale della fiera o scrivere a fantasticareggio@gmail.com.