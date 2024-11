Al castello feudale di Ardore un concerto di arpa e violino

Domenica 10 luglio 2016 avrà luogo presso la suggestiva cornice del castello feudale di Ardore con inizio alle ore 21,30 un concerto del duo composto dal violinista Pasquale Faucitano e dall’arpista Antonella Cernuto.

L’iniziativa, organizzata da A.M.A Calabria con la preziosa collaborazione dell’Accademia Senocrito di Gerace, rientra nel quadro della stagione estiva che l’associazione propone in numerose locations della calabria volte da un lato ad arricchire l’offerta culturale destinata a quanti scelgono la Calabria come meta per le proprie vacanze e dall’altro a implementare l’attività di promozione della cultura musicale per i residenti.

Il Duo Faucitano – Cernuto nasce nel Luglio 2012 dall’idea di unire insieme le magiche sonorità dell’arpa e del violino per regalare al pubblico tutte le incredibili emozioni che questa fusione suscita.

Antonella Cernuto, arpista messinese e, Pasquale Faucitano, violinista reggino, fanno il proprio debutto in duo nella prestigiosa Stagione di Concerti “Musica nei Chiostri”, organizzata dall’associazione “Amici della Musica di Monza”, con un concerto che ha riscosso notevole consenso di pubblico e di critica.

Il duo si è esibito per diverse stagioni cameristiche importanti quali la Stagione Estiva del Teatro Vittorio Emanuele di Messina “Monte 2015” nella splendida cornice del Palazzo del Monte di Pietà di Messina. Tra le altre esibizioni, si ricordano quella al Teatro Greco di Taormina e presso il Teatro “Umberto Zanotti Bianco” per l’ Accademia del Tempo Libero Reggio di Calabria.

Nell’ottobre 2015 prende parte all’inaugurazione della Stagione Concertistica del Teatro Vittorio Emanuele di Messina con una “creazione” del coreografo di fama mondiale Micha Van Hoecke dal titolo “Promenade” dove, con le note della celebre “Melodie de Gluck”, il duo ha accompagnato l’Ensemble Poiesis in una fusione perfetta di musica e danza.

Pasquale Faucitano e Antonella Cernuto affiancano, oltre ad una intensa attività concertistica in duo, la collaborazione con il Teatro Vittorio Emanuele di Messina di cui sono rispettivamente il Primo Violino e la Prima Arpa. Il repertorio affrontato è molto vario e spazia dal Classico al Contemporaneo, con particolare attenzione al periodo del “bel canto italiano” di Rossini, Paganini e Donizetti.

Oltre alle musiche originali per arpa e violino, il duo si cimenta in generi musicali moderni trascrivendo e arrangiando per la propria formazione brani tratti da celeberrime pellicole cinematografiche e il Tango di Astor Piazzolla.

Il programma di grande interesse culturale e al tempo stesso di piacevolissimo ascolto prevede l’interpretazione del Canone di Pachelbel, di due composizioni di Paganini, della Sonata per violino e arpa di Donizetti, dell’Andante e variazioni di Rossini, dell’Elegia di Tedeschi della Meditation de Thais di Massenet, di una melodia di Gluck. Il concerto si concluderà con l’esecuzione di opere di Saint Saens, Morricone e Piazzolla.