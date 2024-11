Al Catona Teatro un viaggio tra realtà ed immaginazione con Gaetano Triggiano ed il suo “Real Illusion”.

Dopo le parentesi musicali di “Cantando sotto la pioggia” e de “La sciantosa” con Serena Autieri, a Catonateatro arriva il momento di Gaetano Triggiano ed il suo “Real Illusion”.Da sempre affascinato da questo mondo, Triggiano si avvicina fin da bambino alle arti magiche e si forma alla scuola del maestro Arturo Brachetti dopo l’incontro avvenuto con lo stesso a Roma nel 1998. La sua carriera è una continua ascesa, nel 2007 ottiene il prestigioso riconoscimento del “Mandrake d’Or” a Parigi, successivamente collabora attivamente con Serge Denoncourt, regista del Cirque du Soleil, e Brachetti al quale continua ad essere vicino. E’ consulente artistico di importanti produzioni televisive e, oltre a conquistare sempre più consensi di critica e di pubblico in giro per il mondo, ottiene grandi riconoscimenti anche dalla stampa che lo definisce “il Copperfield europeo”.Dopo i successi del tour mondiale che ha toccato metropoli come Shangai, Montreal, Parigi e Mosca, Triggiano ritorna in Italia con due esclusive tappe: Il Festival La Versiliana ed, appunto, il Festival Catonateatro.Il titolo dello spettacolo, volutamente ossimorico, “Real Illusion”, è costituito dall’accostamento contrastante di due termini in forte antitesi tra di loro ed identifica nel migliore dei modi “uno spettacolo dove la magia, i sogni e le illusioni diventano realtà”.Con la magistrale regia di Arturo Brachetti, Gaetano Triggiano guiderà il pubblico in un viaggio tra realtà ed immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa della magia. Un viaggio attraverso storie avventurose, momenti di sospensione e di tensione, ma anche momenti brillanti e divertenti, tra le sue più grandi e incredibili illusioni. Energia, velocità, forza, passione, poesia, amore, mistero e soprattutto magia sono gli ingredienti del sorprendente spettacolo del più veloce illusionista.