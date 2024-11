Al Centro Pierre di Reggio Calabria il dibattito sul reparto di cardiochirurgia degli Ospedali Riuniti

Il reparto di cardiochirurgia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria sarà il tema del dibattito che sarà sviluppato e che porrà al centro la sofferenza del malato e la sensibilità nei confronti dell’utenza.I lavori di completamento e allestimento del reparto di cardiochirurgia, situato presso il nosocomio reggino, sono iniziati nell’aprile del 2010 e si sono conclusi nel novembre del 2011, con successivo collaudo delle apparecchiature avvenuto nel dicembre 2011. Il reparto che comprende una superficie di 4230 metri quadri, è per sale operatorie, terapia intensiva, degenza, ambulatori, sala multimediale ed apparecchiature tra i primi centri d’ Europa.All’ incontro parteciperanno rappresentati politici, istituzionali, medici e cittadini per un confronto diretto e concreto sulla tematica, al fine di dare risposte e individuare soluzioni che possano garantire una maggiore prevenzione delle malattie cardiache e la possibilità di un immediato intervento. Il dibattito si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 11:00 presso il centro pierre sito in via Santa Caterina 124. websitelink on line