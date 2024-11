Al Cilea di Reggio Calabria “MAGIC GOSPEL NIGHT” – Live gospel del “CORONA CHORUS”

Si terrà il 27 dicembre alle ore 21.00 presso il teatro comunale Francesco Cilea lo spettacolo che l’associazione “Corona Chorus”, con il sostegno del comune di Reggio Calabria, ha voluto regalare alla città in occasione delle feste natalizie.

Sul prestigioso palco si esibiranno il coro gospel “Corona Chorus” e la Corona Gospel Band diretti dal M° Francesca Ferrara per un concerto durante il quale saranno eseguiti i più famosi canti tradizionali natalizi, oltre ad alcuni grandi classici del gospel contemporaneo. Il “Magic Gospel Night”, evento che si onorerà della presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, sarà una serata speciale, ricca di emozione e partecipazione, il giusto presupposto per augurare alla città di Reggio Calabria un sereno anno nuovo.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.