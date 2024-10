Al Cineteatro metropolitano il “teatro da leggere e gustare”

Nuova iniziativa anzi doppia, dell’Associazione Culturale “Luna Gialla”.

Gli amanti del teatro sostengono che assistere a una rappresentazione teatrale è come leggere un libro, e se così fosse, in quest’occasione, i libri da leggere sarebbero due.

Il primo ha per titolo “Amuri da muriri” ed è una commedia di Angelo Latella, in due atti, che parla di “amori e di amicizie, vere e fasulle”, storie sempre attuali, che non tramonteranno mai, arricchite di versi e detti popolari calabresi.

Il secondo invece parla di agricoltura, di spezie, di cucina, di zafferano della nostra terra.

Grazie alla sinergia organizzativa tra autori e editori, è stata organizzata per martedì 11 dicembre, alle ore 21.00, al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, la presentazione del libro “Lo Zafferano di Motta San Giovanni” scritto a due mani, dagli agronomi Carmelo Mallamaci e Luigi Modafferi, con il coordinamento editoriale del giornalista Demetrio Calluso, direttore del periodico “Reggio 10 Forever”.

A seguire lo spettacolo teatrale prodotto dalla “Luna Gialla”.

Il prezzo del biglietto d’ingresso, 8 Euro, è comprensivo di una copia del libro.

Il biologico, il sano e il teatro calabrese, a km 0, si uniscono per gustosi itinerari culturali: la somma di saperi e di sapori.