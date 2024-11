“Al di là del tempo”: Intrigo Universitario nel Nuovo Romanzo di Giuseppe Notaro

“Al di là del tempo” è il nuovo romanzo scritto da Giuseppe Notaro ed edito da Calabria Letteraria Editrice. Romanzo intrigante che parla di Ruben, professore universitario di letteratura con uno spirito avventuriero la cui tranquillità viene stravolta dall’arrivo di una nuova allieva che sembra minacciare la tranquillità del campus universitario.

E sarà proprio il giovane professore a scoprire la sua vera identità, ma non vogliamo svelarvi oltre per lasciare che siano le brillanti pagine di Notaro a svelarvi il mistero. Giuseppe Notaro è nato e vive a Reggio Calabria. Laureato in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza, ha svolto servizio in qualità di funzionario amministrativo presso l’ex Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria. Incline, sin da giovanissimo, alla letteratura, alla musica e all’arte in genere, negli ultimi anni ha maturato e consolidato la passione per la scrittura.