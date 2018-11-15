La comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria, le famiglie, i rappresentanti della British International House School e le autorità cittadine si sono ritrovati insieme presso l’Aula Magna del plesso Collodi, per premiare l’ottimo lavoro svolto e i considerevoli traguardi ottenuti dagli alunni a conclusione dei corsi di lingua inglese Cambridge attivati lo scorso anno. La cerimonia di consegna degli attestati di frequenza e delle certificazioni conseguite è stata anche occasione per inaugurare l’inizio dei corsi per il corrente anno scolastico.

I corsi di inglese all’Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua

Al fine di mantenere il passo con le crescenti richieste di competenze linguistiche da parte del mondo del lavoro e per soddisfare il bisogno di ampliare le conoscenze culturali personali, l’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua ( inserito nell’elenco dei Cambridge English Preparation Centre), nella persona della Dirigente Scolastica dott.ssa Mariantonia Puntillo, anche quest’anno offre ai propri studenti la possibilità di ampliare ed approfondire lo studio della lingua inglese.

In convenzione con la British International House School di Reggio Calabria sono stati attivati moduli formativi che vedono integrarsi in maniera sinergica e metodologica le attività didattiche curriculari dei docenti dell’ Istituto e gli interventi di potenziamento dei docenti madrelingua .

Metodologia CLIL e corso di potenziamento Cambridge

La metodologia CLIL, rivolta alle classi prime e seconde della scuola primaria, prevede l’apprendimento di una disciplina curriculare in lingua inglese; il corso di potenziamento Cambridge, rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, è finalizzato all’ampliamento delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese e al conseguimento della certificazione esterna, spendibile e fondamentale in ambito accademico e lavorativo, rilasciata dal Cambridge English Language Assessment della Cambridge-University, ente certificatore delle competenze di lingua inglese tra i più prestigiosi al mondo.

L’eccellente lavoro e la particolare attenzione adottata nell’esercizio delle attività didattiche svolte porterà certamente anche quest’anno al conseguimento di brillanti risultati da parte dei numerosi studenti.