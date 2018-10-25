La Fondazione Bruno Visentini, il giorno 18 Ottobre, nella Città di Reggio Calabria, ha promosso un incontro con la partecipazione del Dirigenti, docenti e studenti dell’Istituto scolastico secondario Liceo Classico “ Tommaso Campanella” nell’ambito del Millennial Lab Tour 2.0 del 2018 del progetto biennale “Millennial Lab 2030”, che coinvolge 15 Istituti scolastici superiori provenienti da 6 Regioni italiane (Lombardia, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia). Tale progetto è co-finanziato dal Programma UE Erasmus+/Jean Monnet – iniziativa di eccellenza nel settore degli studi sull’Unione Europea ed è uno dei 50 progetti (di cui 10 italiani) selezionati tra i 2.300 presentati a livello internazionale.

Il punto di partenza del “Millennial Lab 2030” è che le nuove generazioni, già a partire dall’istruzione secondaria superiore, debbano essere considerate come un “attore”: un soggetto individuale carico di aspettative che vuole realizzare, ma anche un soggetto collettivo che deve essere protagonista della crescita e dello sviluppo socio economico del territorio. Le scuole e i loro studenti sono un punto di riferimento in questo contesto per discutere sulle sfide che la “Generazione Millennial” dovrà affrontare nei prossimi anni.

Gli obiettivi del progetto

Come obiettivo primario vi è la sensibilizzazione degli opinion-makers, del mondo istituzionale, accademico, sociale, culturale ed economico, sia a livello nazionale sia a livello locale, nonché la sensibilizzazione della stessa generazione Millennial, sul futuro che l’attende al fine di raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ “Agenda 2030” dell’ONU per un miglioramento del processo d’integrazione europea.

Durante la prima edizione del ML2030 che si è conclusa a Gaeta l’11 Aprile del 2018, sono stati coinvolti circa 300 studenti provenienti da tutti gli istituti partecipanti. Mentre, durante i

30 workshop tematici (Millennial Lab 2030 tour) e gli eventi di apertura e di chiusura, quest’ultima all’interno del contesto del Festival dei Giovani, il progetto ha complessivamente coinvolto oltre 5000 persone.

L’incontro nell’Aula Magna del liceo

Durante l’evento che si è tenuto nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” dalle ore 10,00 alle 12,00 oltre all’esposizione dei risultati riscontrati dagli studenti, sono seguiti commenti e un confronto per discutere le prospettive di una crescita più inclusiva, intelligente e sostenibile.