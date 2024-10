Al Palacalafiore nuovi corsi di aggiornamento per allenatori e preparatori

Riparte il tour di formazione per allenatori e preparatori fisici coordinato dalla Fip Calabria.

Domenica 17 settembre al PalaCalafiore si terrà un doppio corso di formazione per i Coaches: alle ore 11 il docente sarà un vecchia conoscenza della Viola Reggio Calabria, il formatore nazionale Francesco Ponticiello, oggi capo-allenatore del progetto Cuore Basket Napoli.

L’argomento della sua lezione sarà: ”Metodologie e tipologie di insegnamento del gioco della pallacanestro nelle categorie maschili – Allenare gli under di categoria. Teoria e pratica”.

A seguire, alle ore 15, la lezione successiva sarà tenuta dal Referente tecnico nazionale delle selezioni giovanili azzurre: piacevole ritorno a Reggio Calabria per Andrea Capobianco che terrà un “clinic” di insegnamento che proporrà il seguente argomento: “Metodologie e tipologie di insegnamento del gioco della pallacanestro- La programmazione di un settore giovanile femminile. Teoria e pratica”

Partecipando ad entrambe le lezioni tecniche, gli allenatori di Calabria potranno ottenere 3 crediti (di recupero o in vista del formativi relativi al percorso di formazione “Pao”.

La quota di partecipazione ai clinic è di dieci euro e consentirà ai partecipanti di ricevere il Dvd video delle lezioni assistere gratuitamente alla giornata conclusiva della quarantacinquesima edizione del Trofeo Reggio Calabria che vedrà scendere in campo alle ore 18 la gara tra Orlandina Basket e Pallacanestro Cantù e la sfida tra Viola Reggio Calabria e Cuore Basket Napoli alle ore 20.