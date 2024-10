La Viola perde contro Siena al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – Il PalaCalafiore, di solito, grazie all’entusiasmo del pubblico, determinante per la MetExtra Reggio Calabria, questa settimana non è sufficiente per i ragazzi di coach Calvani, che mancano dell’attesa continuità di gioco per conquistare la quinta vittoria casalinga.

E’ soprattutto l’inizio del match, con i 7 punti di vantaggio di Siena a pesare sull’intera gara disputata che obbligano la Viola alla rimonta. Il secondo ed il terzo quarto si svolgono all’insegna di un’assoluta parità di punteggio parziale.

I quattro punti di Benvenuti, nell’ultimo quarto di gioco, provano a dare slancio ai neroarancio che subiscono però, le due triple di Saccaggi del +9. La difesa aggressiva della Viola nel tentativo di recuperare ed i canestri di Rossato e Benvenuti accorciano le distanze sul -5. E’ ancora Rossato, con una tripla a far esaltare il PalaCalafiore portando il punteggio a solo due lunghezze dagli ospiti (68 a 70), quando invece, ad un minuto e quarantacinque secondi dal termine, i neroarancio non riescono a trovare il canestro della parità. I troppi errori al tiro sui possessi decisivi fanno si che Siena possa con un canestro allungare sul +3, così che il fallo sistematico non è sufficiente per riagganciare nell’azione successiva i toscani che vincono con il risultato finale di 70 a 75.

Adesso, testa a domenica prossima, quando sempre in casa, i reggini incontreranno alle 18:00 la Blu Basket Treviglio.

MetExtra Reggio Calabria – Soundreef Siena 70-75 (14-21, 18-18, 23-21, 15-15)

Metextra Reggio Calabria: Chris Roberts 22 (6/8, 2/8), Lorenzo Benvenuti 12 (4/6, 0/0), Patrick Baldassarre 10 (3/5, 0/0), Lorenzo Caroti 9 (1/2, 1/4), Riccardo Rossato 7 (2/5, 1/3), Andrew joseph Pacher 6 (1/6, 1/4), Agustin Fabi 2 (0/1, 0/4), Marco Passera 2 (1/2, 0/1), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 27 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Andrew joseph Pacher 7) – Assist: 18 (Lorenzo Caroti 5)

Soundreef Siena: Daniele Sandri 19 (5/9, 2/3), Elston howard Turner jr 18 (3/7, 4/10), Marko Simonovic 17 (7/9, 0/0), Devin maurice Ebanks 8 (2/7, 0/1), Lorenzo Saccaggi 6 (0/0, 2/3), Giovanni Vildera 5 (1/3, 0/0), Andrea Casella 2 (1/1, 0/2), Federico Lestini 0 (0/0, 0/1), Stefano Borsato 0 (0/1, 0/1), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ceccarelli 0 (0/0, 0/0), Niccolo Lurini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Elston howard Turner jr 9) – Assist: 12 (Lorenzo Saccaggi 5)