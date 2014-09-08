Al Palazzo storico della Provincia di RC “Miti Contemporanei 2014”, un volo tra i Beni Archeologici reggini

Reggio Calabria,9 Settembre 2014 – Domani 9 settembre 2014, alle ore 11.00 presso il Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria si terrà una conferenza stampa dal tema “Miti Contemporanei 2014: il racconto del Festival Teatrale itinerante” promosso dalla Compagnia “Scena Nuda” di concerto con l’Amministrazione Provinciale.

L’incontro con gli addetti ai lavori sarà l’occasione per presentare i risultati, in termini di coinvolgimento e di ricerca artistica, del Festival “Miti Contemporanei”.Introdurranno i saluti istituzionali di Giuseppe Raffa, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e di Rossella Agostino, per la Soprintendenza dei Beni Archeologici per la Calabria. Saranno presenti nella Sala Biblioteca di Palazzo Foti e porgeranno i loro saluti anche tutti i sindaci dei Comuni in cui si sono tenute le serate del Festival: Gaetano Chiusolo, Commissario Straordinario Comune di Reggio Calabria, Giovanni Barone, Sindaco di Palmi (RC), Santo Casile, Sindaco di Bova (RC) e Rocco Luglio, Sindaco di Portigliola (RC). Roberta Smeriglio, responsabile organizzativa del Festival “Miti Contemporanei”, relazionerà sulla kermesse ponendo l’accento sulla ricaduta socio-economica dell’iniziativa che prevede la naturale commistione tra grandi eventi teatrali e i bene archeologici di cui la Provincia di Reggio Calabria è una vera e propria miniera a cielo aperto. Tirerà le conclusioni Teresa Timpano, direttore artistico della Compagnia Teatrale “Scena Nuda”: dall’esperienza di “Miti Contemporanei”, oggi – in veste di attrice – protagonista del successo di “Anime Nere” al Festival di Venezia.