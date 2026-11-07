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Enna-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torna Baggi

Importante recupero in difesa con il rientro del giovane Fazio

07 Novembre 2026 - 23:03 | Redazione

Federico Baggi Reggina

Sei calciatori ancora indisponibili e tra questi anche il difensore Lancini. Mister Marchionni però recupera l’Under Fazio e questo consente di poter tornare a quello schieramento con il ritorno di Baggi nell’undici iniziale. Il tecnico la scorsa settimana ha dichiarato di aver concesso una giornata di riposo a Lagonigro, quindi l’estremo difensore dovrebbe tornare regolarmente tra i pali.

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REGGINA: Lagonigro; Fazio, Baldan, Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. All. Marchionni

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