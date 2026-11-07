Enna-Reggina: mister Marchionni convoca 23 calciatori. C’è ancora il giovane Franco
Sei i calciatori indisponibili e tra questi anche Lancini. Tre andranno in tribuna
07 Novembre 2026 - 22:44 | Comunicato
Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Enna-Reggina, gara valida per l”undicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 8 novembre allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l’elenco completo.
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