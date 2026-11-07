City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Enna-Reggina: mister Marchionni convoca 23 calciatori. C’è ancora il giovane Franco

Sei i calciatori indisponibili e tra questi anche Lancini. Tre andranno in tribuna

07 Novembre 2026 - 22:44 | Comunicato

Marco Baldan, calciatore della Reggina in maglia amaranto, avanza palla al piede con il portiere sullo sfondo

Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Enna-Reggina, gara valida per l”undicesima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 8 novembre allo stadio Silvio Proto di Troina, con calcio d’inizio alle ore 14:30.

Di seguito, l’elenco completo.

Enna Reggina convocati

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?