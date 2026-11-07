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Serie D: doppio testacoda tra Enna e Reggina e Sambiase-Ragusa. Il programma e la classifica

Amaranto sul campo neutro di Troina a porte chiuse

07 Novembre 2026 - 22:56 | Redazione

Reggina Alberto Acquadro

Le prime due della classifica contro le ultime due. Il Sambiase ha il vantaggio di giocare in casa contro il Ragusa, la Reggina sul campo neutro di Troina con l’Enna. Le due squadre di testa si affronteranno poi domenica prossima al Granillo. La Nissa cerca conferme di risveglio a Siracusa, la Vibonese in trasferta con il Favara.

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Il programma della giornata

Favara – Vibonese

PraiaTortora – Trapani

Enna – Reggina

Milazzo – Vigor Lamezia

Modica – Licata

Sambiase – Ragusa

Siracusa – Nissa

A. Palermo – Nuova Igea (ore 15,00)

Gela – Avola (ore 17,00)

La classifica

  1. Reggina 23
  2. Sambiase 23
  3. Vibonese 21
  4. Avola 19
  5. PraiaTortora 18
  6. Milazzo 16
  7. Nuova Igea 15
  8. Licata 14
  9. A. Palermo 14
  10. Gela 12
  11. Nissa 12
  12. Siracusa (-7) 11
  13. Modica 10
  14. Vigor Lamezia 8
  15. Favara 8
  16. Trapani (-5) 6
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3

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