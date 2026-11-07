Serie D: doppio testacoda tra Enna e Reggina e Sambiase-Ragusa. Il programma e la classifica
Amaranto sul campo neutro di Troina a porte chiuse
07 Novembre 2026 - 22:56 | Redazione
Le prime due della classifica contro le ultime due. Il Sambiase ha il vantaggio di giocare in casa contro il Ragusa, la Reggina sul campo neutro di Troina con l’Enna. Le due squadre di testa si affronteranno poi domenica prossima al Granillo. La Nissa cerca conferme di risveglio a Siracusa, la Vibonese in trasferta con il Favara.
Il programma della giornata
Favara – Vibonese
PraiaTortora – Trapani
Enna – Reggina
Milazzo – Vigor Lamezia
Modica – Licata
Sambiase – Ragusa
Siracusa – Nissa
A. Palermo – Nuova Igea (ore 15,00)
Gela – Avola (ore 17,00)
La classifica
- Reggina 23
- Sambiase 23
- Vibonese 21
- Avola 19
- PraiaTortora 18
- Milazzo 16
- Nuova Igea 15
- Licata 14
- A. Palermo 14
- Gela 12
- Nissa 12
- Siracusa (-7) 11
- Modica 10
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Trapani (-5) 6
- Ragusa 3
- Enna 3
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