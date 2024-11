Al Parco Ecolandia Aspettando il Festival con Francesco Marzoli

Prosegue la rassegna “Aspettando il festival”, organizzata dall’Associazione Il cerchio dell’immagine in preparazione alla seconda edizione del festival “La Misura del Paesaggio” in programma dall’8 al 17 Aprile 2016 presso il Parco Ecolandia, a Reggio Calabria.

Sarà la volta di Francesco Marzoli che il 21 Novembre condurrà un workshop dal titolo “Post- produzione per reportage con Lightroom e Photoshop” rivolto a fotografi professionisti ed amatori che vogliono scoprire le tecniche di post produzione per immagini d’impatto, sia a colori che in bianco e nero.

Scopo del corso sarà quello di insegnare ai partecipanti i metodi per una gestione veloce e ordinata dei files e successivamente illustrare loro gli strumenti e le tecniche per una corretta post-produzione.

La rassegna “Aspettando il festival” si protrarrà poi fino al 19 dicembre con l’Incontro Fotografico d’Autore curato da Antonio Armentano, fotografo calabrese, che si occuperà de “L’interpretazione del Paesaggio – Storia delle committenze fotografiche”. L’incontro fotografico, l’ultimo dell’anno, sarà anche l’occasione per avviare la campagna tesseramento 2016 e tracciare, insieme a tutti i soci, il bilancio di questo ultimo anno molto intenso per l’associazione, che si sta velocemente affermando in città come una solida realtà nel campo della comunicazione visiva.

Per conoscere tutti i dettagli e il programma completo, visitare il sito.