Al “Polimeni” in scena le maschere apotropaiche calabresi

Domani pomeriggio alle 17.30 il circolo del tennis “Rocco Polimeni” ospiterà il convegno “Mostri in mostra”. Ad organizzarlo la sezione Reggio Calabria Morgana della FIDAPA–BPW Italy, in collaborazione con il sodalizio del presidente Igino Postorino. L’evento trae spunto dal tema nazionale “Ruoli e finalità delle associazioni femminili in una società in rapida e continua evoluzione”.Il programma prevede i saluti iniziali del presidente del circolo, Igino Postorino, e della presidentessa della FIDAPA Morgana, Irene Tripodi. A seguire ci saranno relazioni sul tema “Le maschere apotropaiche nella cultura calabrese” a cura di Maria Luisa Neri, Past President FIDAPA Morgana, e di Minella Bellantonio, responsabile della Commissione “Arte e cultura”. In palinsesto anche un’esibizione di ragazze con abiti e maschere da far vedere al pubblico. Le maschere apotropaiche, utilizzate e conosciute ad ogni latitudine, rivestono un ruolo importante nella cultura calabrese. Figure grottesche, che fanno capolino dagli architravi e dalle facciate dei palazzi, nelle antiche masserie di campagna, nei piccoli borghi, incastonate sui tetti o appese all’interno delle abitazioni, allo scopo di tenere lontani, come da tradizione popolare, gli spiriti del male. Questi e altri aspetti verranno trattati nel corso della discussione. “Ancora una volta – ha detto il presidente Postorino – accogliamo con entusiasmo una manifestazione finalizzata a promuovere gli aspetti positivi della cultura calabrese. A testimonianza del fatto che, nel settore delle attività socio/culturali il circolo è costantemente in prima fila, sempre pronto a interagire con le associazioni e tutte le realtà territoriali locali”.