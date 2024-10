Al Reggio Village scende in campo Francesco Cozza. Corso di tecnica

Senza sosta l’attività al centro sportivo Reggio Village. Sta per volgere al termine la stagione con la Scuola Calcio che anche per quest’anno ha fatto registrare numeri importanti in tutte le categorie, dagli Esordienti fino ai Piccoli Amici ed ecco pronta una nuova iniziativa.

La macchina organizzativa è sempre in moto, questa volta, a scendere direttamente in campo, sarà l’indimenticata bandiera e capitano della Reggina Francesco Cozza.

In prima persona dirigerà per due settimane il primo corso di tecnica individuale, unito ad attività coordinativa e motoria, il tutto riservato ai calciatori nati dal 2004 al 2008.

Si partirà l’11 di giugno e si chiuderà il 22 dello stesso mese, con gli allenamenti che si svolgeranno tutti i giorni dal lunedi al venerdi a partire dalle 8,30. La proposta delle sedute di affinamento della tecnica, è differenziata in base alle esigenze dei partecipanti.

Informazioni sulla scelta delle varie soluzioni riguardanti gli orari, presso la segreteria del centro sportivo tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00.