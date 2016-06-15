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All’Accademia la presentazione del libro ‘Diversamente uguali’

Giovedì 16 giugno alle 17 al ristorante dello chef Filippo Cogliandro lo psicologo Alessandro Bertirotti presenta il suo libro

15 Giugno 2016 - 09:49 | di Redazione

Libro, immagine d'archivio (Breviarium di Antonino Mallamaci)

Giovedì 16 giugno, alle ore 17, presso il salone del ristorante L’Accademia, sito in Largo Colombo, Reggio Calabria, dello chef Filippo Cogliandro, il prof. Alessandro Bertirotti, psicologo e antropologo della mente, presenterà il suo penultimo libro, “Diversamente uguali”. Introdurrà il dott. Filippo Condemi, psichiatra; interverrà il prof. Stefano Mangione, critico letterario e concluderà con una breve relazione il dott. Vincenzo Maria Romeo, psichiatra.

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