All’Accademia la presentazione del libro ‘Diversamente uguali’
Giovedì 16 giugno alle 17 al ristorante dello chef Filippo Cogliandro lo psicologo Alessandro Bertirotti presenta il suo libro
15 Giugno 2016 - 09:49 | di Redazione
Giovedì 16 giugno, alle ore 17, presso il salone del ristorante L’Accademia, sito in Largo Colombo, Reggio Calabria, dello chef Filippo Cogliandro, il prof. Alessandro Bertirotti, psicologo e antropologo della mente, presenterà il suo penultimo libro, “Diversamente uguali”. Introdurrà il dott. Filippo Condemi, psichiatra; interverrà il prof. Stefano Mangione, critico letterario e concluderà con una breve relazione il dott. Vincenzo Maria Romeo, psichiatra.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie