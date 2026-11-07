Enna-Reggina: Marchionni comunica un altro infortunio ‘pesante’, mentre recupera Fazio

Nell’intervista rilasciata da mister Marchionni ai canali ufficiali del club, l’allenatore amaranto comunica la lista degli infortunati, aggiungendo un altro calciatore al già lungo elenco: “Non ci sarà Lancini, che ha avuto un piccolo problema in settimana. Restano indisponibili Jallow, Reis, Pellicanò e Macrì, anche se il loro recupero è ormai vicinissimo. Palmieri ha recuperato dall’infortunio, ma deve ancora lavorare per ritrovare la condizione atletica. Ci sarà invece Fazio, che ha smaltito l’infortunio di due settimane fa e verrà regolarmente convocato”.

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