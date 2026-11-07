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Enna-Reggina: Marchionni comunica un altro infortunio ‘pesante’, mentre recupera Fazio

Sei calciatori fuori, per Palmieri lavoro per ritrovare la condizione

07 Novembre 2026 - 17:10 | Redazione

Edoardo Lancini Reggina

Nell’intervista rilasciata da mister Marchionni ai canali ufficiali del club, l’allenatore amaranto comunica la lista degli infortunati, aggiungendo un altro calciatore al già lungo elenco: “Non ci sarà Lancini, che ha avuto un piccolo problema in settimana. Restano indisponibili Jallow, Reis, Pellicanò e Macrì, anche se il loro recupero è ormai vicinissimo. Palmieri ha recuperato dall’infortunio, ma deve ancora lavorare per ritrovare la condizione atletica. Ci sarà invece Fazio, che ha smaltito l’infortunio di due settimane fa e verrà regolarmente convocato”.

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