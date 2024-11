Al Teatro Cilea il Concerto di Pasqua della Masterclass Orchestra Giovanile F. Cilea

Domenica 27 Marzo alle ore 21:00 presso il Teatro “F.Cilea”, Reggio Calabria si svolgerà il Concerto di Pasqua della Masterclass Orchestra Giovanile F. Cilea con la collaborazione della M.G. Company s.r.l.

Il Concerto verrà condotto dallo showman reggino Gennaro Calabrese.

Il ricavato del Concerto sarà devoluto all’ “Hospice” di Via delle Stelle di Reggio Calabria al fine di sostenere questa preziosa realtà.

La Masterclass Orchestra Filarmonica Giovanile del Teatro Comunale “F.Cilea” di Reggio Calabria è un’ orchestra giovane in tutti i sensi nata nell’Ottobre del 2013 dalla volontà di Professori d’Orchestra appartenenti alla Cooperativa dell’Orchestra del Teatro Comunale F. Cilea di Reggio Calabria istituzione musicale tra le più attive nel Sud d’Italia. L’intento della Cooperativa dell’Orchestra del Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, avviando tale progetto, è quello di costituire un’orchestra junior del Teatro valorizzando il talento e offrendo occasione di crescita artistica ai giovani musicisti reggini e non. L’Orchestra Filarmonica Giovanile formatasi in seguito ad audizioni pubbliche intende avvicinare i giovani musicisti allo studio della musica orientandoli verso l’approfondimento di uno strumento musicale proprio nel loro momento formativo, nonché curandone la loro preparazione all’attività professionale mediante concerti all’interno della stagione teatrale, con eventuale, per i più meritevoli, futuro inserimento in seno all’Orchestra del teatro Comunale “F.Cilea” di Reggio Calabria.

Durante il concerto avrete possibilità di ascoltare brani di Monteverdi, Gounod, Brahms, Mascagni , Steve Vai, Led Zeppelin e molti altri.

INGRESSO SU BIGLIETTO che potrete acquistare presso il Botteghino del Teatro “F.Cilea”