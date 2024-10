Al Teatro Cilea la consegna del premio “San Giorgio d’oro della Città di Reggio Calabria”

Si è svolta, nel pomeriggio del 24 aprile, presso il locale Teatro “Francesco Cilea”, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della Città, la tradizionale cerimonia della consegna del premio “San Giorgio d’oro della Città di Reggio Calabria”, conferito dal Comune di Reggio Calabria a personalità, associazioni e istituzioni che si sono distinte per le loro opere e che abbiano dato un forte contributo allo sviluppo sociale, civile ed economico della Città, esaltandone la storia e le tradizioni e accrescendone il lustro.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato, al Prefetto Michele di Bari per l’attenzione costante e l’impegno profuso nell’affrontare le numerose e complesse problematiche sociali, economiche e del mondo del lavoro della Città e della provincia nonché per la sensibilità dimostrata nei rapporti con il territorio e nella salvaguardia della sicurezza e per la riaffermazione della legalità.

Il premio è stato anche assegnato al procuratore di Reggio Federico Cafiero De Raho.

L’evento, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, è stato allietato dalle esibizioni del Coro Polifonico dell’Università Mediterranea, diretto dal Maestro Carmen Cantarella, del Coro Polifonico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, diretto dal Maestro Lisa Fiore, del soprano Anna Maria Casile e il Mezzosoprano Gabriella Grassi, accompagnate al pianoforte dal Maestro Alessandro Praticò.

Il Prefetto, nel ringraziare, ha ribadito di essere tornato, nell’esercizio della funzione affidatagli dal Governo, con grande entusiasmo in questa terra, “per respirare e sostenere le speranze di una Popolazione coraggiosa che sa sempre rialzarsi e reagire con forza costruttiva alle prove che la Storia gli riserva e per rispondere e farmi carico della diuturna richiesta di sicurezza che in questa Città metropolitana è fortemente sentita al pari della tutela dei diritti.”

I riconoscimenti sono andati, alla memoria, al chirurgo Renato Caminiti e all’economista Giovanni Barone-Adesi docente dell’Università della Svizzera italiana. “Come istituzioni- ha detto Giuseppe Falcomatà – abbiamo il dovere di ‘allevare’ moderni cavalieri che non abbiano paura del fuoco, che abbiano la forza e la libertà di affrontare e sconfiggere il ‘drago’ e abbiano gli strumenti per riconoscerlo. Perché, molto spesso, oggi il drago assume fattezze umane”.