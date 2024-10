Al Teatro Cilea in scena l’eroina cinese della fiaba Disney, “Fa Mulan”

“Broadway Show”, “La Fiaba di Belle”, “Mary Poppins”, “Musical Story”, Peter Pan”, “Sognando Broadway”, Maleficent”, Cenerentola, La bella e la bestia, sono solo alcuni dei celebri titoli proposti in dodici anni di attività dalla Compagnia Amatoriale Sparkling Diamonds, nelle più quotate location e nei più prestigiosi teatri del Sud Italia. Appuntamento che torna anche nella mattina del 17 dicembre al teatro Francesco Cilea con uno spettacolo di alto profilo artistico, Mulan. Fa Mulan (花木兰) è una leggendaria eroina cinese che, travestitasi da uomo, si arruolò in un esercito al posto del padre, anziano e debilitato.

Il poema, scritto nel VI secolo, è uno tra i più antichi esempi di “femminismo” che troviamo nella letteratura orientale: una ragazza che si rifiuta di rispettare il ruolo che le è stato assegnato e va contro le convenzioni con spirito d’avventura, coraggio e determinazione.

Nel 1998, il soggetto della “Ballata di Mulan” è stato usato dalla Disney per realizzarne un film d’animazione, divenendo tra i più noti classici per bambini e non. La storia di Mulan, per la prima volta a livello planetario, viene ora interpretata in musical dall’associazione culturale The Sparkling Diamonds. Lo spettacolo è frutto della collaborazione di artisti reggini: Giorgia Fazia ne ha curato la traduzione del libretto, Katia Crucitti e Alessandro Stracuzzi la regia. Alle note canzoni della Disney, firmate Jerry Goldsmith e Matthew Wilder, si aggiungono diversi inediti scritti da Alessandro Stracuzzi e arrangiati da Mario Lo Cascio con le coreografie di Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi e la direzione vocale di Rosamaria Scopelliti, con actor coach Daniele Morabito.

Un’equipe e degli interpreti tutti della città dello stretto, che propongono una storia incentrata su un messaggio molto importante, quale la parità di sessi e di diritti. I temi trattati da questo spettacolo sono però anche altri ed in primis il superamento dei limiti e delle convenzioni, anche personali. Per conferire maggiore forza a questo messaggio, la produzione ha inserito nel cast anche performer diversamente abili. Lo spettacolo sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza del gruppo di arti marziali orientali Wushu Kung Fu –Sanda del maestro Giuseppe Chirico e dalle opere del pittore Giuliano Fazzari, in una sua interpretazione libera e spontanea. L’incasso sarà devoluto all’Hospice di Reggio Calabria, con la libera offerta per il tagliando di accesso allo spettacolo che potrà essere corrisposta presso la sede della Sparkling Diamonds, in Via Lia traversa privata 27.