Al Teatro Odeon “La Piuma” di Giorgio Faletti, un’idea di Giacomo Battaglia e Alessandro Tirotta

Da un’idea di Giacomo Battaglia e Alessandro Tirotta, noti artisti reggini la cui fama ed esperienza non ha bisogno di presentazione, nasce lo spettacolo in anteprima nazionale per le scuole “La Piuma” su testo del grande Giorgio Faletti con musiche sinfoniche di Mozart, Schubert, Handel, Gabrieli, Tchaikovsky, Elgar, Gershwin e Mendelssohn.

Questo è lo spettacolo proposto dall’Associazione Canta e Cammina di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea diretta dal M° Alessandro Tirotta con la voce narrante dell’attore Giacomo Battaglia. Ultima opera letteraria pubblicata postuma di Faletti, è una favola morale, che accompagna l’ascoltatore attraverso le piccole, meschine, ignoranti bassezze degli uomini, sino a comprendere, attraverso il più innocente e semplice degli sguardi, il senso profondo delle cose.

La grande musica sinfonica e la letteratura contemporanea italiana in un connubio che affascinerà lo spettatore, dando spunto di riflessioni sul senso della vita e di ciò che ci circonda….in fondo basta poco, e il giusto sguardo per capire ciò che molti non arrivano a comprendere. Coreografie a cura del Cento Studi Danza di Gabriella Cutrupi, regia di Francesca Grenci.

In scena al Teatro Odeon di Reggio Calabria dal 24 al 28 ottobre con spettacoli per le scuole, per info e prenotazioni Associazione Canta e Cammina tel. 3897871261, info.cantaecammina@gmail.com