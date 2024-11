Al Teatro Primo “Scene Con Fermate” di Domenico Loddo

Proviamo a immaginare cosa succederebbe se nel nostro spazio scenico si incontrassero due o più personaggi antitetici per storia, geografia, cronologia e attitudine. Tipo? Tipo… cosa mai potrebbero dirsi Giordano Bruno e Giovanna d’Arco che si perdono nel bosco, rischiando di morire di freddo perché non riescono ad accendere un fuoco? E Gesù e Socrate, a incontrarsi per caso in uno di questi nostri incroci temporali, di cosa mai potrebbero parlare?



E se Darwin citofonasse a Dio per salire in paradiso e quest'ultimo non gli volesse aprire, per colpa della sua teoria sull' evoluzione della specie?

12-13-15 e 16 Luglio ore 21:30

