Al Teatro Zanotti Bianco l’evento musicale “Italia – Georgia”

“Italia-Georgia con la musica nel cuore” è un’iniziativa di rilevanza internazionale realizzata dal Movimento Georgiani in Italia con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Nasce dall’idea di voler creare un ponte culturale tra l’Italia e la Georgia attraverso lo strumento dell’arte. In programma il concerto del cantautore Michelangelo Giordano e dell’artista George Shalvashvili. Durante l’evento ci sarà spazio anche per la lettura di celebri poesie dei grandi poeti italiani a cura dell’associazione Anassilaos.

Il cantautore Michelangelo Giordano rappresenterà l’Italia ed in particolare la Calabria essendo nato e cresciuto nella città di Reggio Calabria ed essendo riuscito a tradurre, in musica, le sue origini e le sue radici. Michelangelo Giordano ha fatto parlare di sé per i contenuti artistici, sociali e culturali racchiusi all’interno del suo album d’esordio intitolato “Le strade popolari”; un album prodotto da Antonio Pirillo e Stefano Pulga che ha ricevuto consensi da parte di pubblico e stampa. Il cantore calabrese, vincitore del Premio-Web Amnesty International e del Premio Miglior Testo al Musicalmente Show, è stato invitato presso l’Università Statale di Milano per due seminari-concerto; ha partecipato alla XX edizione di Asti Musica ed è stato tra gli ospiti musicali dell’evento “Bella Calabria-In festa contro la ‘ndrangheta”, organizzato a Milano dall’associazione antimafia Libera. La sua tournée ha raggiunto l’intera penisola italiana e presto sarà in uscita con il suo secondo album che promette grandi emozioni. Sul palco si esibirà con la sua band, tra sonorità popolari, folk ed etniche mediterranee.

L’artista George Shalvashvili rappresenterà la cultura, la tradizione, la musica e la lingua georgiana; un artista poliedrico che sa spaziare magistralmente in varie forme d’arte. Dopo gli studi classici di canto presso il conservatorio e la sua dedizione alla commedia musicale in teatro, ha raggiunto la popolarità, quindici anni fa, duettando con il celebre artista georgiano Macaco Tokhadze. Con i suoi concerti ha toccato varie città del mondo ed, attualmente, è anche il direttore artistico di una compagnia teatrale presso il teatro Art Hall. Sul palco dell’auditorium “Umberto Zanotti Bianco”, George Shalvashvili, presenterà un repertorio che va dalla musica pop alla musica classica.