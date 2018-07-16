A luglio e agosto il Parco Archeologico di Locri Epizefiri ospita concerti tra musica classica, jazz e Piazzolla al Teatro greco-romano e al Tempio di Marasà

Nella straordinaria cornice del Teatro greco-romano e nell’incantevole area del Tempio ionico di Marasà, entrambi ricadenti nel Parco Archeologico della colonia magno-greca di Locri Epizefiri, situato a pochi chilometri dall’odierno centro cittadino di Locri, verranno proposti nel mese di luglio e di agosto – grazie alla collaborazione con A.M.A. Calabria e con l’amministrazione comunale di Portigliola – appuntamenti musicali di grande prestigio e di elevata qualità artistica che spazieranno dalle musiche classiche a brani tratti da repertori di musica jazz e dalle melodie di Astor Piazzolla.

Il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, diretto da Rossella Agostino, afferisce al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.

Archeo musica – Nel cuore del tempo

Teatro greco romano – Portigliola (Reggio Calabria)

Tempio di Marasà – Parco Archeologico Locri – Epizefiri (Reggio Calabria)

Luglio/agosto 2018