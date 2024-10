Al Thotel di Lamezia la stilista Donatella Bertucci celebra 30 anni di carriera

C’è grande attesa per la sfilata della collezione 2018/2019 della stilista Donatella Bertucci che sabato 6 ottobre alle 21 al THotel di Lamezia Terme celebrerà 30 di carriera. In passerella anche la collezione della sua DB Boutique.

Attesissimo pure il testimonial dell’evento, l’attore Giulio Berruti, interprete di fiction di successo e di recente protagonista al cinema di “Notti Magiche” che insieme al grande pubblico dell’evento renderà omaggio al prestigio di Donatella Bertucci.

Ospite della serata RICCARDO ZACCANELLI, ballerino di danza contemporanea entrato a far parte della “Compagnia Artemis Danza” di Parma per le tournée italiane e internazionali.

L ‘eleganza è stile, la bellezza è nella grazia. Per donne che scelgono, radicate nel presente e capaci di vedere lontano e disegnare il futuro. Eleganza e raffinatezza i must per la donna che ama indossare DB in ogni momento della giornata.

Così descrive la sua moda la stilista, il suo stile ben si adatta a molte occasioni dal cocktail al meeting di lavoro, l’aperitivo con gli amici.

L’importante sfilata sarà incentrata sulla presentazione della Collezione “Solo Mio” ideata da Donatella Bertucci, che, attraverso l’esclusività sartoriale, porrà in primo piano l’unicità della donna nella sua bellezza e femminilità, con le linee “Poise” “Lis” e “Chic”. In programma inoltre, la presentazione delle nuove collezioni della DB Boutique con un’ampia proposta di brand caratterizzati da uno stile nuovo e particolare, ideale per ogni donna.

Le immagini moda “viaggeranno” dal giorno alla sera, ma saranno sempre versatili per rendere unico ogni momento. Leit motiv delle collezioni la cura del particolare, il dettaglio prezioso e inconfondibile, dove nulla è scontato come vuole la donna chic, sempre al passo con i tempi.

In passerella la rappresentazione di un accurato lavoro, che segue le tendenze del momento, privilegia la scelta dei tessuti di qualità combinati con materiali innovativi dall’effetto unico. Sinuosi velluti, pizzi, merletti, deliziosi plumetis, si miscelano ai colori creando un incontro speciale fra bianco, nero, romantico rosa ed un tocco di sensuale rosso.